الملك سلمان وولي العهد يعزيان حاكم بابوا غينيا الجديدة

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة السير بوب دادي، حاكم عام دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، في ضحايا الانزلاق الترابي الذي وقع في قرية إنغا.
وقال الملك سلمان”علمنا بنبأ الانزلاق الترابي الذي وقع في قرية إنغا وسط دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لفخامة السير بوب دادي، حاكم عام دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة في ضحايا الانزلاق الترابي الذي وقع في قرية إنغا.
وقال سمو ولي العهد” بلغني نبأ الانزلاق الترابي الذي وقع في قرية إنغا وسط دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعِرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.