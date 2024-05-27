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بهدف تطوير الكوادر الوطنية في مجال الصناعة

بدء التقديم على برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في سير للسيارات

الثلاثاء ٢٨ مايو ٢٠٢٤ الساعة ١:٤٤ صباحاً
بدء التقديم على برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في سير للسيارات
المواطن - واس

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع شركة “سير الوطنية للسيارات”، عن بدء التقديم على برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في الشركة، ضمن مسار “واعد” التابع لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدارت البشرية؛ وذلك بهدف تطوير الكوادر الوطنية في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

التقديم على برنامج سير

وأوضحت الوزارة أن التقديم على برنامج “سير”، يبدأ اعتبارًا من 27 مايو 2024، وحتى 8 يونيو القادم، ويستهدف توظيف المهندسين والمهندسات حديثي التخرج في شركة سير الوطنية للسيارات، وابتعاثهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن برنامج أكاديمي يمتد لمدة عام، مع إحدى الجامعات الرائدة في مجال هندسة صناعة السيارات، إضافةً إلى برنامج تدريبي عملي في المصانع العالمية المتخصصة في مجال تصنيع السيارات.

برنامج سير

ويهدف برنامج “سير” إلى تطوير المهندسين والمهندسات حديثي التخرج في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة في تصميم السيارات الكهربائية وتكنولوجيا البطاريات والاستدامة، وإعدادهم للعمل في هذا القطاع الواعد، بما يساهم في تعزيز نمو صناعة السيارات الكهربائية في المملكة.

ويأتي برنامج شركة “سير”، امتدادًا لجهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية في توفير فرص التدريب والتوظيف للكوادر الوطنية وتطويرها بما يخدم قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (مسار واعد)، وبالشراكة مع القطاع الخاص.

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