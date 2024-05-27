بعد ختام دوري روشن .. أطراف كأس السوبر السعودي 2025

كشف ختام بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023/ 2024 عن المشاركين في بطولة كأس السوبر السعودي موسم 2024/ 2025 في شهر أغسطس المقبل.

أطراف كأس السوبر 2025

وسيشارك كل من الهلال بطل الدوري ووصيفه النصر، والأهلي صاحب المركز الثالث والتعاون صاحب المركز الرابع.

ومن المحتمل إقامة مباريات كأس السوبر السعودي 2025 في الصين.

يذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال كان حقق لقب السوبر السعودي موسم 2023/ 2024 في شهر إبريل الماضي على حساب نادي الاتحاد في النهائي بنتيجة 4- 1، حيث أُقيمت المباراة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ترتيب دوري روشن 2024

وجاء ترتيب دوري روشن كالتالي بعد نهاية موسم 2023/ 2024: “الهلال في الصدارة برصيد 96 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 82 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 65 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 59 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 54 نقطة، الاتفاق سادسًا برصيد 48 نقطة، الفتح سابعًا برصيد 45 نقطة، الشباب ثامنًا برصيد 44 نقطة، الفيحاء تاسعًا برصيد 44 نقطة، ضمك عاشرًا برصيد 41 نقطة، الخليج في المركز الـ11 والرائد في المركز الـ 12 ولكل منهما 37 نقطة، الوحدة في المركز الـ 13 برصيد 36 نقطة، الرياض في المركز الـ 14 برصيد 35 نقطة، الأخدود في المركز الـ 15 برصيد 33 نقطة، أبها في المركز الـ 16 برصيد 32 نقطة وهبط لدوري يلو، الطائي في المركز الـ 17 برصيد 31 نقطة وهبط لدوري يلو، بينما يتواجد الحزم في المركز الـ 18 والأخير برصيد 24 نقطة وهبط لدوري يلو.