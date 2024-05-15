جامعة الحدود الشمالية: 14 تخصصًا متاحة للدراسات العليا لعام 1446

تُتيح جامعة الحدود الشمالية لطلابها فرصةً استثنائيةً لمتابعة رحلتهم المعرفية واكتساب خبرات مُتقدمة من خلال برامج الدراسات العليا (ماجستير) المُقدمة في مختلف التخصصات.

وأعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح باب التقديم الإلكتروني لبرنامج الماجستير في مختلف التخصصات بكليات الجامعة للعام الجامعي 1446هـ.

وتُعدّ هذه البرامج بمثابة خطوة هامة في مسيرة الجامعة نحو تحقيق التميز الأكاديمي وتلبية احتياجات سوق العمل المتطورة، حيث تُقدم للطلاب فرصةً استثنائيةً لاكتساب المعرفة والمهارات المتقدمة في مختلف التخصصات.

تُقدم جامعة الحدود الشمالية من خلال برامج الماجستير المُقدمة منصةً علميةً مُتميزةً للطلاب الراغبين في متابعة دراساتهم العليا وتطوير مهاراتهم، وذلك في بيئة أكاديمية مُحفزة على الإبداع والابتكار.

التخصصات المُتاحة في برامج الدراسات العليا (الماجستير)

– ماجستير التعليم الطبي.

– ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.

– ماجستير علم البيانات.

– ماجستير العلوم في فيزياء الجوامد.

– ماجستير مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية.

– ماجستير الآداب في تغيرات التعليم.

– ماجستير اللغة العربية في الأدب والنقد.

– ماجستير مناهج وطرق التدريس العامة.

– ماجستير مناهج وطرق تدريس الرياضيات.

– ماجستير مناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية.

– ماجستير مناهج وطرق تدريس اللغة العربية.

– ماجستير مناهج وطرق تدريس العلوم.

– ماجستير مناهج وإشراف تربوي.

– ماجستير اللغة العربية في النحو واللغة.

ودعت الجامعة جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامج الماجستير إلى زيارة موقعها الإلكتروني أو مراجعة عمادة القبول والتسجيل لمعرفة المزيد من التفاصيل حول شروط القبول ومواعيد التقديم والرسوم الدراسية.