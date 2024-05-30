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يبحث العديد من المواطنين عن خطوات التسجيل بحساب المواطن جديد عبر الموقع الإلكتروني بهدف الحصول على دعم البرنامج.
فالح بن يوسف المعيشة
حساب المواطن
فالح بن يوسف بن فالح ال محمد المعيشه
حاله غير طبيعي