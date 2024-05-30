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بهدف الحصول على دعم البرنامج

خطوات التسجيل بحساب المواطن جديد عبر الموقع الإلكتروني

الخميس ٣٠ مايو ٢٠٢٤ الساعة ٤:٣٥ صباحاً
خطوات التسجيل بحساب المواطن جديد عبر الموقع الإلكتروني
المواطن - فريق التحرير

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يبحث العديد من المواطنين عن خطوات التسجيل بحساب المواطن جديد عبر الموقع الإلكتروني بهدف الحصول على دعم البرنامج.

 خطوات التسجيل بحساب المواطن جديد عبر الموقع الإلكتروني

ونستعرض خطوات التسجيل بحساب المواطن جديد عبر الموقع الإلكتروني ولكن قبلها يجب التأكد من توفر ما يلي:

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  • تأكد من استيفاء شروط التسجيل في حساب المواطن.
  • جهز المستندات المطلوبة مثل صك ملكية أو عقد إيجار موثق (في حال كان رب الأسرة مستأجرًا)، وثيقة زواج (للمتزوجين)، شهادات ميلاد الأبناء أو أي مستندات أخرى مطلوبة للتسجيل.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

وفيما يلي خطوات التسجيل بحساب المواطن جديد عبر الموقع الإلكتروني:

    • الدخول إلى موقع حساب المواطن
    • إدخال رقم الهوية الوطنية وكتابة رقم هاتف الجوال المفعل في أبشر وتاريخ الميلاد.
    • ستصل رسالة على الهاتف الجوال بها كلمة المرور المؤقت لإتمام التسجيل.
    • بعد ذلك يتم إدخال كلمة مرور جديدة وتأكيدها وتذكرها جيدًا لأنها ستكون طريقة الدخول للحساب.
    • ستظهر للمستفيد الوثائق التي يجب عليه إرفاقها بحسب كل حالة.
    • قراءة الشروط والأحكام والضغط على “موافق”.
    • إرفاق المستندات المطلوبة.
    • التحقق من صحة البيانات والتأكد من إرفاق جميع المستندات.
    • إرسال الطلب.

‫الاستعلام عن الأهلية‬ في حساب المواطن

يمكن أيضًا للمستفيد الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال ما يلي:

* ‫الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن.

* ‫تسجيل الدخول إلى الموقع عبر إدخال رقم الهوية الوطنية أو اسم المستخدم، وإدخال كلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

* ‫أو تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

* ‫النقر على الخدمات الإلكترونية.

* ‫اختيار خدمة الاستعلام عن الأهلية في حساب المواطن.

* ‫إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستعلم.

* ‫كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

* ‫النقر على أيقونة الاستعلام.‬

حالات توقف صرف حساب المواطن

يتساءل بعض المواطنين عن الأسباب التي يتوقف فيها صرف الدعم من برنامج حساب المواطن حيث إن هناك بعض الأشخاص الذي توقف عنهم الدعم وذلك لعدة أسباب مثل عدم تحديث البيانات أو إدخال بعض البيانات الشخصية الخاطئة وغيرها من الأمور التي أعلن عنها حساب المواطن ولم يتم الالتزام بها.

متى تستحق الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن؟

يتم تحديد الموعد الذي يتم فيه إيداع الدعم في حساب البنكي الخاص بالمستفيدين، حيث إنه خصص موعد أول عشرة أيام في الشهر يتم صرف الرواتب المستحقة في حسابات المستفيدين.

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  • فالح بن يوسف المعيشة

    حساب المواطن

  • فالح بن يوسف بن فالح ال محمد المعيشه

    حاله غير طبيعي

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