يبحث العديد من المواطنين عن خطوات التسجيل بحساب المواطن جديد عبر الموقع الإلكتروني بهدف الحصول على دعم البرنامج.

خطوات التسجيل بحساب المواطن جديد عبر الموقع الإلكتروني