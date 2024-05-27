سبب اختلاف موعد عيد الأضحى 2024 في الدول الإسلامية

توقع مركز الفلك الدولي اختلاف موعد عيد الأضحى 2024 في العالم الإسلامي، مؤكدًا أن الدول تحدد موعد عيد الأضحى بناءً على رؤيتها المحلية للهلال، ولا تعتمد على الدول الأخرى في ذلك.

سبب اختلاف موعد عيد الأضحى 2024

وأوضح مركز الفلك الدولي، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، أن العديد من الدول الإسلامية بدأت شهر ذي القعدة يوم الجمعة 10 مايو 2024، ومن هذه الدول: إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنجلادش وباكستان وإيران والمغرب وغانا.

وأشار المركز إلى أن هذه الدول ستتحرى هلال شهر ذي الحجة يوم الجمعة 7 يونيو، ليكون أول أيام شهر ذي الحجة فيها يوم السبت 8 يونيو أو الأحد 9 يونيو، ويكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الاثنين 17 يونيو أو الثلاثاء 18 يونيو.

وأضاف المركز في بيانه أن رؤية الهلال يوم الجمعة 7 يونيو ممكنة بالعين المجردة من غالبية دول العالم، وعليه من المتوقع أن تبدأ جميع هذه الدول شهر ذي الحجة يوم السبت 8 يونيو، ويكون يوم الاثنين 17 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتابع المركز: غالبية الدول الإسلامية بدأت شهر ذي القعدة يوم الخميس 9 مايو، وهذه الدول ستتحرى هلال شهر ذي الحجة يوم الخميس 6 يونيو، ليكون أول أيام شهر ذي الحجة فيها يوم الجمعة 7 يونيو أو السبت 8 يونيو، ويكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الأحد 16 يونيو أو الاثنين 17 يونيو.

وحيث إن القمر يوم الخميس 6 يونيو سيغيب بعد غروب الشمس بعدة دقائق في وسط وغرب العالم الإسلامي، فلا يستبعد أن تبدأ العديد من هذه الدول شهر ذي الحجة يوم الجمعة 7 يونيو، ليكون يوم الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى.

رأي الفقه

وخلافًا لما هو شائع، فإن العديد من الدول الإسلامية تعتمد على رؤيتها المحلية لتحديد بداية شهر ذي الحجة وعيد الأضحى، ولا تتبع أي دولة أخرى، ومن هذه الدول: ماليزيا وإندونيسيا وبروناي والهند وباكستان وبنجلادش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية وموريتانيا وتركيا، ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا.

ولفت المركز إلى أنه بالرجوع لقول الفقهاء نجد أنه بالنسبة للحج فإنه يجب على جميع الحجاج الالتزام بما يعلن رسميًّا في المملكة العربية السعودية، أما بالنسبة لموعد عيد الأضحى في الدول الإسلامية، فنجد أن قسمًا من الفقهاء قد نص على أنه لا فرق بين عيد الأضحى وغيره من الشهور، ويجوز أن يختلف موعد عيد الأضحى بين الدول الإسلامية اعتمادًا على رؤية الهلال.

من جانبه، أكد رئيس قسم أبحاث الشمس وعلوم الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الأستاذ الدكتور محمد صميدة في تصريحات خاصة لـ “العربية. نت” أنه بالنسبة لجمهورية مصر العربية، يوم عيد الأضحى محسوب بطريقة صحيحة، ليس بها خلاف أو اختلاف، حيث توجد لدينا 7 لجان موزعة على كافة أنحاء الجمهورية لرصد أهلة الشهور العربية، وعليه سوف تكون وقفة عرفات يوم السبت الموافق 15 يونيو المقبل، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد 16 يونيو.

موعد بداية رمضان

وعلق على تقرير مركز الفلك الدولي قائلًا: “قد يعود اختلاف موعد عيد الأضحى في بعض دول العالم الإسلامي لعدم تحديد موعد بداية شهر رمضان بطريقة صحيحة، لكن شرعًا لابد أن يتفق المسلمون والدول الإسلامية والعربية في موعد عيد الأضحى، نظرًا لارتباطه بفريضة الحج”.

وأشار الدكتور صميدة إلى أن مركز الفلك الدولي دائمًا وأبدًا يختلف مع علماء الفلك في الدول العربية؛ لأنه يغلب الرؤية الشرعية على الحسابات الفلكية الدقيقة، لافتًا إلى أن مصر والسعودية ومعظم الدول العربية ومعظم الدول الإسلامية تعتمد على الحساب الفلكي والرؤية الشرعية معًا؛ لذلك يتوافقون على التوقيتات.