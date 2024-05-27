طفلة تفقد حياتها بسبب مشاركتها في مسابقة أكل البرجر

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يعيش الشارع التركي حالة من الصدمة، إثر وفاة طفلة عمرها 8 سنوات، عقب مشاركتها في مسابقة أكل البرجر، حيث دخلت في تحدٍّ مع زملائها لأكل البرجر إلا أنها فارقت الحياة.
وشهدت مدرسة إيشيك الابتدائية، في منطقة تشاي الهادئة في دوزجي، انتهاء مسابقة أكل البرجر السريع بأخبار حزينة.
وعقب بداية مثيرة للمنافسة، أصيبت إحدى المشاركات، وهي إفتيليا كايماك، البالغة من العمر 8 سنوات، بوعكة نتيجة دخول الطعام إلى قصبتها الهوائية، وتم على إثرها استدعاء الطواقم الطبية بسرعة إلى مكان الحادث، بيد أنها لم تتمكن من إنقاذ أفتيليا الصغيرة رغم كل التدخلات.
وبعد الحادث، بدأت التحقيقات القضائية والإدارية. وتقوم السلطات المعنية بتقييم التدابير التي يمكن اتخاذها لمنع وقوع حوادث مماثلة.
وشدد الخبراء على أنه ينبغي اتخاذ المزيد من التدابير في الأنشطة التي يحضرها الأطفال، وضرورة التخطيط للأنشطة التي تقام في المدارس بعناية أكبر.