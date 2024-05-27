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السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والترحيل إن كان وافدًا

غرامة 50 ألف ريال لمن يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة مَن استقدمهم فور انتهاء تأشيرة الدخول

الثلاثاء ٢٨ مايو ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
غرامة 50 ألف ريال لمن يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة مَن استقدمهم فور انتهاء تأشيرة الدخول
المواطن - واس

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أكد الأمن العام أن كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول تطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل إن كان وافداً.

أرقام البلاغات

ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.

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وأشار إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، وذلك ابتداءً من تاريخ 15/ 11/ 1445 هـ حتى 15/ 12/ 1445 هـ، وأن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها لأداء فريضة الحج.

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