فيرمينو يقود الأهلي لفوز صعب ضد الفيحاء

قاد اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو ناديه الأهلي للفوز على الفيحاء مساء الاثنين بهدف دون رد في الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة دوري روشن موسم 2023/ 2024.

ملخص اللقاء

وسجل اللاعب البرازيلي الهدف في الدقيقة الـ 86 من عمر المباراة، ليصبح رصيد الراقي بعد الفوز 65 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 44 نقطة في المركز التاسع.