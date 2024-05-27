كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لـ دوري روشن برصيد 35 هدفًا

أبل تزود هواتف آيفون بالذكاء الاصطناعي برعاية عبدالعزيز بن سعود.. فرضيات أمنية تظهر القدرة والإتقان في حفل قوات أمن الحج الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة أكبر التحديات في موسم الحج 1445 توقعات درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة بين 43 و45 مئوية بدءًا من الجمعة مايكروسوفت تعلن إصدارات جديدة من إكس بوكس ناديان من دوري روشن يرغبان في ضم ليفاندوفسكي ثور يكسر حلبة المصارعة ويهاجم الجمهور جماهير الشباب تطالب بسرعة التعاقد مع رافا سيلفا غيابات مباراة السعودية والأردن بدءًا من اليوم.. منع دخول المركبات والدراجات غير المصرحة للمشاعر المقدسة
أصبح اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر الهداف التاريخي لـ دوري روشن السعودي برصيد 35 هدفًا بعد نهاية مباريات الدوري أمس الاثنين.
وسجل اللاعب البرتغالي هدفين في شباك الاتحاد أمس، في مباراة فاز فيها النصر برباعية لهدفين.
وأصبح رونالدو هداف دوري المحترفين السعودي برصيد 35 هدفًا، الثاني هو الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي سجل 28 هدفًا، الثالث عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد الذي سجل 19 هدفًا، الرابع هو فاشيون ساكالا لاعب الفيحاء الذي سجل 19 هدفًا، الخامس هو فراس البريكان الذي أحرز 17 هدفًا.
وتخطى رونالدو رقم حمدالله حيث كان الأخير الهداف التاريخي لـ دوري المحترفين السعودي برصيد 34 هدفًا، لكن رونالدو تخطى الرقم ووصل إلى 35 هدفًا.
وفي مباراة النصر والاتحاد أمس، سجل النجم البرتغالي رونالدو الهدف الأول للعالمي بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد آل فتيل.
وفي الشوط الثاني، سجل النصر هدفين عبر كل من رونالدو وعبدالرحمن غريب في الدقيقتين الـ 70 والـ 79.
بينما قلص اللاعب فرحة الشمراني الفارق للاتحاد محرزًا الهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ 90.
وفي الدقيقة الـ 92 سجل فابينيو الهدف الثاني للاتحاد، بينما سجل اللاعب مشاري النمر الهدف الرابع لأصفر الرياض بالدقيقة الـ 95.