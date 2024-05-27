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بعد مرور 34 جولة

كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لـ دوري روشن برصيد 35 هدفًا

الثلاثاء ٢٨ مايو ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤١ صباحاً
كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لـ دوري روشن برصيد 35 هدفًا
المواطن - فريق التحرير

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أصبح اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر الهداف التاريخي لـ دوري روشن السعودي برصيد 35 هدفًا بعد نهاية مباريات الدوري أمس الاثنين.

وسجل اللاعب البرتغالي هدفين في شباك الاتحاد أمس، في مباراة فاز فيها النصر برباعية لهدفين.

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وأصبح رونالدو هداف دوري المحترفين السعودي برصيد 35 هدفًا، الثاني هو الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي سجل 28 هدفًا، الثالث عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد الذي سجل 19 هدفًا، الرابع هو فاشيون ساكالا لاعب الفيحاء الذي سجل 19 هدفًا، الخامس هو فراس البريكان الذي أحرز 17 هدفًا.

وتخطى رونالدو رقم حمدالله حيث كان الأخير الهداف التاريخي لـ دوري المحترفين السعودي برصيد 34 هدفًا، لكن رونالدو تخطى الرقم ووصل إلى 35 هدفًا.

كريستيانو رونالدو - دوري روشن - النصر والاتحاد

نتيجة مباراة النصر والاتحاد 

وفي مباراة النصر والاتحاد أمس، سجل النجم البرتغالي رونالدو الهدف الأول للعالمي بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد آل فتيل.

وفي الشوط الثاني، سجل النصر هدفين عبر كل من رونالدو وعبدالرحمن غريب في الدقيقتين الـ 70 والـ 79.

بينما قلص اللاعب فرحة الشمراني الفارق للاتحاد محرزًا الهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ 90.

وفي الدقيقة الـ 92 سجل فابينيو الهدف الثاني للاتحاد، بينما سجل اللاعب مشاري النمر الهدف الرابع لأصفر الرياض بالدقيقة الـ 95.

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