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في الجولة الـ 34 من دوري روشن

مستفيدًا من هزيمة الاتحاد أمام النصر .. التعاون يحجز مقعدًا آسيويًّا بهدف في الاتفاق

الإثنين ٢٧ مايو ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٥ مساءً
مستفيدًا من هزيمة الاتحاد أمام النصر .. التعاون يحجز مقعدًا آسيويًّا بهدف في الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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حجز الفريق الكروي الأول بنادي التعاون مقعدًا آسيويًّا في الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه على الاتفاق بهدف دون رد في الجولة الـ 34 من دوري روشن.

ملخص المباراة

وسجل اللاعب عبدالملك العييري الهدف الوحيد لسكري القصيم في الدقيقة الـ 90 ليصبح رصيد الفريق بعد الفوز 59 نقطة في المركز الرابع في دوري روشن.

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التعاون ضد الاتفاق - دوري روشن

بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 48 نقطة في المركز السادس.

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  • خالد

    هناك خطاء بقولك التعاون استفاد من هزيمه الاتحاد امام النصر التعاون يخطف مقعد اسيا التعاون حجز مقعد اسيا بيده حتى لو فاز الاتحاد على النصر يضل في المركز الخامس التعاون انهاء مشواره بي 59 نقطه والاتحاد 54 نقطه الفارق 5 نقاط ارجو التعديل من اجل مصداقيه المقاله

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