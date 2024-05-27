مستفيدًا من هزيمة الاتحاد أمام النصر .. التعاون يحجز مقعدًا آسيويًّا بهدف في الاتفاق

حجز الفريق الكروي الأول بنادي التعاون مقعدًا آسيويًّا في الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه على الاتفاق بهدف دون رد في الجولة الـ 34 من دوري روشن.

ملخص المباراة

وسجل اللاعب عبدالملك العييري الهدف الوحيد لسكري القصيم في الدقيقة الـ 90 ليصبح رصيد الفريق بعد الفوز 59 نقطة في المركز الرابع في دوري روشن.

بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 48 نقطة في المركز السادس.