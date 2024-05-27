مستفيدًا من هزيمة الاتحاد أمام النصر .. التعاون يحجز مقعدًا آسيويًّا بهدف في الاتفاق

أكثر من 1.3 مليون خدمة طبية قُدمت للحجاج والإجراءات حدّت من تداعيات الإجهاد الحراري أزمة جديدة تضرب بيونغ 777 موعد مباراة كرواتيا ضد إيطاليا وتردد القناة الناقلة كيف تحمي هاتفك من موجات الحر القياسية؟ توضيح مهم لمستفيدي حساب المواطن وطريقة معرفة الدعم بسبب Selfie مع رونالدو .. اليويفا يفتح تحقيقًا بعد اقتحام ملعب مباراة تركيا ضد البرتغال توقعات خريطة الأمطار.. هطول رعدي على 4 مناطق الأسبوع الجاري ترتيب المجموعة الثانية بعد مباراة الإكوادور ضد فنزويلا هل برنامج تمهير يؤثر على حساب المواطن؟ جامعة طيبة تفتح باب القبول على المنح الداخلية
حجز الفريق الكروي الأول بنادي التعاون مقعدًا آسيويًّا في الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه على الاتفاق بهدف دون رد في الجولة الـ 34 من دوري روشن.
وسجل اللاعب عبدالملك العييري الهدف الوحيد لسكري القصيم في الدقيقة الـ 90 ليصبح رصيد الفريق بعد الفوز 59 نقطة في المركز الرابع في دوري روشن.
بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 48 نقطة في المركز السادس.
خالد
هناك خطاء بقولك التعاون استفاد من هزيمه الاتحاد امام النصر التعاون يخطف مقعد اسيا التعاون حجز مقعد اسيا بيده حتى لو فاز الاتحاد على النصر يضل في المركز الخامس التعاون انهاء مشواره بي 59 نقطه والاتحاد 54 نقطه الفارق 5 نقاط ارجو التعديل من اجل مصداقيه المقاله