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مشاركتها عبر جهات الاتصال الخاصة بالهاتف

واتساب تطرح ميزة تسجيل رسائل صوتية أطول

الثلاثاء ٢٨ مايو ٢٠٢٤ الساعة ١:٣٣ صباحاً
واتساب تطرح ميزة تسجيل رسائل صوتية أطول
المواطن - فريق التحرير

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بدأت منصة المراسلة الفورية واتساب طرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تسجيل تحديثات الحالة الصوتية ومشاركتها بمدة أطول تصل إلى دقيقة واحدة، وفقًا لما رُصد في آخر تحديث متاح للتطبيق الخاص بالمنصة.

تغييرات جديدة في واتساب

ويمكن للمستخدمين الآن تجربة التغييرات الجديدة في الملاحظات الصوتية عبر تحديثات الحالة، وتسجيل رسائل صوتية أطول ومشاركتها مع جهات الاتصال الخاصة بهم.

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كل ما تريد معرفته عن ميزة تعديل رسائل واتساب

كل ما تريد معرفته عن ميزة تعديل رسائل واتساب

ومن الجدير بالذكر أن المستخدمين قد يحتاجون إلى تحديث تطبيق واتساب الخاص بهم للاستفادة من هذه الميزة الجديدة، والاستماع إلى الرسائل الصوتية الطويلة التي تُشارك عبر تحديثات الحالة.

تحديثات الحالة الصوتية

ومع إطالة مدة تحديثات الحالة الصوتية، تُلغى نسبيًّا الحاجة إلى تقسيم الرسائل الصوتية إلى تسجيلات أقصر، ويعزز ذلك التغيير عملية التواصل، ويجعلها أكثر ملاءمة، ويوفر الوقت لأولئك الذين يشاركون التحديثات الصوتية بنحو متكرر مع جهات الاتصال الخاصة بهم.

وتهدف هذه الميزة إلى السماح للمستخدمين بمشاركة تحديثاتهم في ملاحظة صوتية واحدة غير منقطعة، مما يضمن وضوح الرسالة وتماسكها.

تحديث التطبيق

وكانت واتساب قد طرحت ميزة مشاركة الحالات الصوتية مطلع عام 2023 بمدة قدرها 30 ثانية فقط.

وباتت الميزة الجديدة متاحة لبعض مستخدمي واتساب الذين حدثوا التطبيق إلى آخر إصدار متاح في متجر جوجل بلاي لأجهزة الأندرويد أو متجر آب ستور لهواتف آيفون، ومن المتوقع أن تتاح هذه الميزة لعدد أكبر من المستخدمين تدريجيًّا خلال الأيام القادمة.

يُذكر أيضًا أن منصة واتساب تعمل على إطالة مدة مقاطع الفيديو التي يشاركها المستخدمون عبر تحديثات الحالة لتصل إلى دقيقة واحدة بدلًا من 30 ثانية، لكن تلك الميزة ما زالت قيد الاختبار حتى الآن.

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