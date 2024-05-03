أعلنت الهيئة العامة للطرق عن تحديد 3 مراحل لتطبيق كود الطرق السعودي، وستكون المرحلة الأولى استرشادية وتوعوية، عن طريق مستوى الوعي بمفهوم الكود للجهات ذات العلاقة.

المرحلة الثانية

وستكون المرحلة الثانية إلزامية للجهات الحكومية، اعتبارًا من تاريخ 1/ 1/ 2025م، على أن تشمل المرحلة الثالثة جميع الجهات الحكومية والخاصة المنفذة لشبكة الطرق.

كود الطرق

ويسهم كود الطرق السعودي في توحيد كل المعايير للجهات المنفذة للطرق، عبر وضع مرجع فني يمكن الجهات من الوصول لجميع المعلومات اللازمة لتصميم وتخطيط وإنشاء وصيانة شبكة الطرق.

ويأتي مشروع كود الطرق السعودي توحيدًا للمواصفات الفنية والتشغيلية لجميع القطاعات وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف للوصول للمركز السادس عالميًّا في جودة الطرق.