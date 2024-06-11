آبل تطلق نظام تشغيل iOS 18.. إليك أبرز مميزاته

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أطلقت شركة أبل يوم أمس الاثنين نظام تشغيلها الجديد iOS 18 المُخصص لهواتف آيفون، حاملاً معه العديد من الميزات الجديدة التي تُعزّز من تجربة المستخدم وتُقدم المزيد من الإمكانيات للتحكم والتخصيص.
ومن أبرز مميزات iOS 18 ما يلي:
بشكل عام، يُقدم iOS 18 قفزة نوعية في تجربة استخدام أجهزة آيفون، من خلال الميزات الجديدة التي تُعزّز من الخصوصية وتُتيح المزيد من التحكم والتواصل المُبتكر والذكاء الاصطناعي المُذهل.
ابو ابراهيم
اهم شي تواصل الجوال مع الاقمار الصناعيه
خاصه لمن هم في الصحرا وتعطلت سياراتهم ممكن التواصل مع اهليهم او من ينقذهم بسرعه