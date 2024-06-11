آبل تطلق نظام تشغيل iOS 18.. إليك أبرز مميزاته

أطلقت شركة أبل يوم أمس الاثنين نظام تشغيلها الجديد iOS 18 المُخصص لهواتف آيفون، حاملاً معه العديد من الميزات الجديدة التي تُعزّز من تجربة المستخدم وتُقدم المزيد من الإمكانيات للتحكم والتخصيص.

مزايا نظام تشغيل iOS 18

ومن أبرز مميزات iOS 18 ما يلي:

تعزيز الخصوصية:

نظام “Apple Intelligence” مُصمم لضمان الخصوصية، مدمج في iOS 18 و iPadOS 18 و MacOS Ventura.

معالجة البيانات على أجهزة آبل نفسها دون الحاجة لإرسالها إلى خوادم خارجية.

منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في كيفية استخدام بياناتهم.

تواصل مُبتكر:

إمكانية التواصل عبر الأقمار الصناعية من خلال تطبيق الرسائل، مما يضمن بقاء المستخدم على اتصال حتى في حال انقطاع الإنترنت.

تأثيرات نصية جديدة في iMessage لإضفاء المزيد من المتعة على التواصل.

ذكاء اصطناعي مُذهل:

نظام “Apple Intelligence” يُقدم ذكاءً شخصيًا يُساعد في إنجاز المهام اليومية بشكل أسرع وأسهل.

فهم اللغة والصور وإنشاء المحتوى بشكل تلقائي.

استخلاص البيانات من السياق الشخصي لتقديم تجربة مُخصصة أكثر.

تحكم مخصص:

إمكانية قفل التطبيقات باستخدام Face ID أو Touch ID أو رمز مرور المستخدم، لحماية البيانات الحساسة.

ترتيب التطبيقات والأدوات بحرية على الشاشة الرئيسية.

تخصيص الأزرار الموجودة أسفل شاشة القفل.

الوصول السريع إلى المزيد من أدوات التحكم في مركز التحكم.

تنظيم أفضل:

تنظيم مكتبات الصور تلقائيًا وعرضها في مكان واحد جديد في تطبيق الصور.

مجموعات جديدة لسهولة الوصول إلى الصور المفضلة.

تنظيم صندوق البريد الوارد في تطبيق البريد وتصنيف رسائل البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي.

بشكل عام، يُقدم iOS 18 قفزة نوعية في تجربة استخدام أجهزة آيفون، من خلال الميزات الجديدة التي تُعزّز من الخصوصية وتُتيح المزيد من التحكم والتواصل المُبتكر والذكاء الاصطناعي المُذهل.