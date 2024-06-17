الداخلية تستضيف أسر الشهداء والمصابين لأداء مناسك الحج

في ظل رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، استضافت وزارة الداخلية عددًا من أسر شهداء الواجب والمصابين لأداء فريضة حج هذا العام 1445هـ.

الداخلية تستضيف أسر الشهداء والمصابين

وأوضح اللواء الدكتور سليمان بن عبد العزيز الميمان، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أن الوزارة استضافت (289) حاجًا من أسر الشهداء والمصابين من منسوبي وزارة الداخلية في موسم حج هذا العام 1445هـ، وتم تسهيل وتسخير مختلف الإمكانات من أجل راحتهم وطمأنينتهم وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.