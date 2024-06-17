السعودية للكهرباء: الانقطاع بمخيم البعثة الأردنية داخلي

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إشارة إلى ما تم تداوله بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص انقطاع الكهرباء عن أجزاء من مخيم البعثة الأردنية بمشعر منى، أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن فرقها المختصة باشرت الموقع.
وأضافت الشركة، في بيان لها، أنه اتضح عدم وجود انقطاع بالشبكة العامة، وأن الانقطاع حدث بالشبكة الداخلية للمخيم، بسبب عدم توزيع الأحمال الكهربائية الداخلية بالشكل الأمثل، وعدم الاستفادة من القدرات الكهربائية المتاحة بالموقع.
وأكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها الدائم على تقديم خدماتها الكهربائية وضمان استمراريتها بموثوقية عالية في أنحاء المشاعر المقدسة كافة .
عاصم الجبري
لم نلحض من الشركه السعوديه للكهربا اي قصور وهاذي شهاده اسال عليها امام الله يوم القيامه وانا مقيم في المملكه العربيه السعوديه واذا قدر الله بعطل نلاحض وحود المولادات الكهربائيه التابعه لشركه تباشر عملها لمصلحه الجميع وتوليد الكهربا واصلاح العطل باسرع وقت