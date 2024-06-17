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في عملية إدارة الحشود وتنظيم حركة الحجاج بالمسجد الحرام

الشرطة العسكرية تُساند قوى الأمن الداخلي لضمان سلامة وأمن ضيوف الرحمن

الإثنين ١٧ يونيو ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
الشرطة العسكرية تُساند قوى الأمن الداخلي لضمان سلامة وأمن ضيوف الرحمن
المواطن - فريق التحرير

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أوضح العميد الركن فهد بن عبيد السبيعي قائد قوة الواجب 446 أن القوات البرية الملكية السعودية ممثلةً في الشرطة العسكرية، تشارك ضمن وحدات وقطاعات وزارة الدفاع المختلفة المشاركة في موسم الحج؛ لتقديم المساندة الأمنية لوزارة الداخلية في تنفيذ الخطة العامة لحفظ النظام وتعزيز الإجراءات الأمنية لمنع وقوع أي حوادث تخلّ بأمن الحج والحجيج.

الشرطة العسكرية تساند قوى الأمن الداخلي

وأضاف العميد الركن السبيعي أن قوة واجب من الشرطة العسكرية تساند قوى الأمن الداخلي في عملية إدارة الحشود وتنظيم حركة الحجاج في ساحات المسجد الحرام في مكة المكرمة، إلى جانب مهام الإشراف على بوابات الحرم المكي .

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وتابع : “كما تشارك قوة مساندة في تأمين عمليات التطهير الميداني والكشف وإزالة المواد الخطرة في المنافذ البرية والمشاعر المقدسة”.

وختم العميد الركن السبيعي بقوله : “بكل فخر واعتزاز تنتشر قوات الشرطة العسكرية المدربين والمؤهلين باحترافية مطلقة بروح معنوية عالية في الساحات الغربية في الحرم المكي الشريف لضمان الأمن والسلامة وإدارة الحشود البشرية لقاصدي بيت الله الحرام”.

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