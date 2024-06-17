المصري يعبر الزمالك بثنائية

انتهت مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري لكرة القدم، بخسارة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

خسارة الزمالك ضد المصري

وبدأت مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي التي أُقيمت على ملعب “برج العرب” في الإسكندرية بشكل سريع، وأهدر الفريق الأبيض فرصة مبكرة عن طريق مصطفى شلبي.

وأطلق دغموم تسديدة أمسكها حارس الأبيض، محمد عواد، ونجح التونسي فخر الدين بن يوسف في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة قوية عند الدقيقة 20، وكاد دغموم أن يسجل الهدف الثاني للمصري، ولكن أهدر الفرصة.

وسدد دونجا كرة قوية، تصدى لها الحارس محمود جاد، وسقط أحمد زيزو وطالب بالحصول على ركلة جزاء، ولكن الحكم منحه بطاقة صفراء، وأهدر مصطفى شلبي فرصة، لينتهي الشوط الأول بتأخر الزمالك ضد المصري بهدف.

جانب من المباراة – المصدر @ZSCOfficial

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الأبيض الضغط بقوة، بحثًا عن تعديل النتيجة، وطالب بالحصول على ركلة جزاء نتيجة لمسة يد على محمد دبش، واحتسبها الحكم، وأضاعها زيزو عند الدقيقة 72.

وأحرز محمد الشامي الهدف الثاني عند الدقيقة 86، وأضاع موتيابا فرصة تقليص الفارق، وسجل يوسف أوباما الهدف الأول عند الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بخسارة الزمالك ضد المصري البورسعيدي بنتيجة 2\1.