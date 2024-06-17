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النصر يحدد 4 بدائل لـ لابورت

الإثنين ١٧ يونيو ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
النصر يحدد 4 بدائل لـ لابورت
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن إدارة نادي النصر، منفتحة على بيع مدافع الفريق الأول لكرة القدم، الإسباني إيميريك لابورت خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لابورت يقترب من الرحيل

وعانى لابورت في الجزء الأخير من الموسم الماضي مع العالمي، حيث تعرض لانتقادات جماهيرية وإعلامية بسبب تذبذب مستواه، ما فتح الباب لرحيله، خاصة أنه يحظى باهتمام أكثر من ناد إسباني.

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لابورت
المدافع الإسباني – المصدر @AlNassrFC

النصر يحدد البدائل

وارتبط اسم النصر، خلال الأيام الماضية بأكثر من مدافع لتعويض رحيل لابورت المحتمل هذا الصيف، ويُعد نجم ريال مدريد، أنطونيو روديجر هو الاسم الأبرز، وأكدت تقارير أن العالمي مستعد لدفع 100 مليون يورو.

أنطونيو روديجر
النجم الألماني – المصدر @ToniRuediger

وأشارت التقارير إلى أن العالمي عقد اجتماعًا مع مدافع ليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك، من أجل التعاقد معه، كما ارتبط اسم قائد ريال مدريد، ناتشو بالانضمام للأصفر، خاصة أن عقده ينتهي هذا الموسم.

ناتشو
ناتشو – المصدر @FabrizioRomano

واقتحم اسم الإسباني سيرجيو راموس، دائرة اهتمامات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعدما أعلن رحيله رسميًا عن صفوف إشبيلية، اليوم الاثنين، الأمر الذي قد يدفعه لخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

سيرجيو راموس
المدافع الإسباني – المصدر @SergioRamos

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