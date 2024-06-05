برامج وتخصصات جامعة الدفاع الوطني

تهدف جامعة الدفاع الوطني التي دشنها وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز قبل عدة أيام إلى المساهمة في تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على استقرار وازدهار الوطن من خلال تخريج كوادر سعودية محترفة في العديد من المجالات العسكرية والدفاعية.

جامعة رائدة ومتميزة

وتسعى الجامعة إلى أن تصبح بحلول 2030م جامعة رائدة ومتميزة إقليميًا في إعداد وتأهيل القادة العسكريين والمدنيين في مجال الدفاع والأمن الوطني، وذلك من خلال تقديمها برامج تعليمية وتدريبية فعّالة ومبتكرة لتعزيز مصالح المملكة.

برامج جامعة الدفاع الوطني

وتقدم الجامعة برامجها للطلاب في 11 تخصصًا أكاديميًا من بينها ما يلي:

ماجستير الدراسات الإستراتيجية دبلوم الأمن الوطن دبلوم القانون الدولي الإنساني دبلوم السياســـــات العامـــــــــــة دبلوم بناء السيناريوهات واستشراف المستقبل ماجستير العلوم العسكريـة. دبلوم القيادة الإستراتيجية دبلوم الدراسات الإعلامية دبلوم التحليل الجيوبولتيكي للبيئة الدولية دورة التخطيط للعمليات المشتركة إدارة الأزمات على المستوى الوطني

يذكر أن الجامعة تتمتع، برؤية عسكرية لافتة إذ سوف تصبح بـحلول عام 2030 الجامعة الرائدة إقليمياً في إعداد وتأهيل القادة العسكريين والمدنيين، في مجال الأمن الوطني، والدفاع، عبر تقديمها للبرامج التعليمية، والتدريبية، الفعالة والمبتكرة التي تعزز مصالح البلاد.