برامج وتخصصات جامعة الدفاع الوطني

أكثر من 1.3 مليون خدمة طبية قُدمت للحجاج والإجراءات حدّت من تداعيات الإجهاد الحراري أزمة جديدة تضرب بيونغ 777 موعد مباراة كرواتيا ضد إيطاليا وتردد القناة الناقلة كيف تحمي هاتفك من موجات الحر القياسية؟ توضيح مهم لمستفيدي حساب المواطن وطريقة معرفة الدعم بسبب Selfie مع رونالدو .. اليويفا يفتح تحقيقًا بعد اقتحام ملعب مباراة تركيا ضد البرتغال توقعات خريطة الأمطار.. هطول رعدي على 4 مناطق الأسبوع الجاري ترتيب المجموعة الثانية بعد مباراة الإكوادور ضد فنزويلا هل برنامج تمهير يؤثر على حساب المواطن؟ جامعة طيبة تفتح باب القبول على المنح الداخلية
تهدف جامعة الدفاع الوطني التي دشنها وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز قبل عدة أيام إلى المساهمة في تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على استقرار وازدهار الوطن من خلال تخريج كوادر سعودية محترفة في العديد من المجالات العسكرية والدفاعية.
وتسعى الجامعة إلى أن تصبح بحلول 2030م جامعة رائدة ومتميزة إقليميًا في إعداد وتأهيل القادة العسكريين والمدنيين في مجال الدفاع والأمن الوطني، وذلك من خلال تقديمها برامج تعليمية وتدريبية فعّالة ومبتكرة لتعزيز مصالح المملكة.
وتقدم الجامعة برامجها للطلاب في 11 تخصصًا أكاديميًا من بينها ما يلي:
يذكر أن الجامعة تتمتع، برؤية عسكرية لافتة إذ سوف تصبح بـحلول عام 2030 الجامعة الرائدة إقليمياً في إعداد وتأهيل القادة العسكريين والمدنيين، في مجال الأمن الوطني، والدفاع، عبر تقديمها للبرامج التعليمية، والتدريبية، الفعالة والمبتكرة التي تعزز مصالح البلاد.
فارس
من المستفيد منها هل خريجي الثانويه او الجامعه يمكنهم الالتحاق وماذا تخرج