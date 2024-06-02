جامعة الملك خالد تفتح باب التجسير من الدبلوم إلى البكالوريوس

أعلنت جامعة الملك خالد عن فتح باب التقديم على تجسير الدبلوم إلى البكالوريوس وفق عدد من الضوابط والشروط.

الجدول الزمني للتجسير

وقالت الجامعة إنه سيتم فـتـح بـوابــة الـقـبـول خلال افترة من يوم الأحد 1446/01/01 إلى يوم الخميس 1446/01/05 بينما سيتم إجراء الاختبار التحريري التحصيلي في الكليات يوم الثلاثاء 1446/01/10 على أن يتم إعـلان نتائـج الـترشيح يوم السبت 1446/01/14 وتتاح فترة تثبيت القبول وفتح خدمة السداد من يوم الأحد 1446/01/15 إلى يوم الاثنين 1446/01/16

شروط التجسير في جامعة الملك خالد