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جامعة الملك خالد تفتح باب التجسير من الدبلوم إلى البكالوريوس

الأحد ٢ يونيو ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٦ صباحاً
جامعة الملك خالد تفتح باب التجسير من الدبلوم إلى البكالوريوس
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الملك خالد عن فتح باب التقديم على تجسير الدبلوم إلى البكالوريوس وفق عدد من الضوابط والشروط.

الجدول الزمني للتجسير

وقالت الجامعة إنه سيتم فـتـح بـوابــة الـقـبـول خلال افترة من يوم الأحد 1446/01/01 إلى يوم الخميس 1446/01/05 بينما سيتم إجراء الاختبار التحريري التحصيلي في الكليات يوم الثلاثاء 1446/01/10 على أن يتم إعـلان نتائـج الـترشيح يوم السبت 1446/01/14 وتتاح فترة تثبيت القبول وفتح خدمة السداد من يوم الأحد 1446/01/15 إلى يوم الاثنين 1446/01/16

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شروط التجسير في جامعة الملك خالد

  • أن يكون سعودي الجنسية، أو لديه إقامة سارية المفعول
  • أن يكون حاصلاً على الدبلوم المتوسط أو المتقدم أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، ويشترط لخريجي المعاهد الأهلية المرخص لها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اجتياز المتقدم الاختبار الشامل الذي تقدمه المؤسسة، وأن تكون الجهة المانحة للشهادة من الجهات المعتمدة رسمياً في المملكة العربية السعودية
  • ألا يقل معدل الطالب التراكمي لمرحلة الدبلوم عن ٣٫٠٠ من ٥ (أو ما يعادلها)
  • أن يكون تخصص الدبلوم امتداداً لتخصص البكالوريوس أو أحد مساراته
  • أن يكون الطالب لائقاً طبياً للتخصص المقبول فيه، ولعمدة القبول والتسجيل في حال اكتشاف خلاف ذلك إلغاء قبوله
  • ألا يكون المتقدم مفصولاً من الجامعة أو أي جامعة أخرى أو المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني
  • اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات والشروط الخاصة التي تطلبها الجامعة أو الكلية
  • أن يجتاز المتقدم الاختبار الشامل للقبول ويلتزم الطالب بأداء الاختبار في الوقت والمكان المحددين
  • يشترط حصول الطالب على ٦٠ درجة على الأقل في الاختبار الشامل للقبول
  • أن يجتاز المتقدم أحد الاختبارات القياسية لكفاءة اللغة الإنجليزية في الكليات التي تقدم برامجها باللغة الإنجليزية، وتكون سارية المفعول (سنتين بحد أقصى وثلاث سنوات لاختبار STEP).

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