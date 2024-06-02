جامعة الملك خالد تفتح باب التجسير من الدبلوم إلى البكالوريوس

أكثر من 1.3 مليون خدمة طبية قُدمت للحجاج والإجراءات حدّت من تداعيات الإجهاد الحراري أزمة جديدة تضرب بيونغ 777 موعد مباراة كرواتيا ضد إيطاليا وتردد القناة الناقلة كيف تحمي هاتفك من موجات الحر القياسية؟ توضيح مهم لمستفيدي حساب المواطن وطريقة معرفة الدعم بسبب Selfie مع رونالدو .. اليويفا يفتح تحقيقًا بعد اقتحام ملعب مباراة تركيا ضد البرتغال توقعات خريطة الأمطار.. هطول رعدي على 4 مناطق الأسبوع الجاري ترتيب المجموعة الثانية بعد مباراة الإكوادور ضد فنزويلا هل برنامج تمهير يؤثر على حساب المواطن؟ جامعة طيبة تفتح باب القبول على المنح الداخلية
أعلنت جامعة الملك خالد عن فتح باب التقديم على تجسير الدبلوم إلى البكالوريوس وفق عدد من الضوابط والشروط.
وقالت الجامعة إنه سيتم فـتـح بـوابــة الـقـبـول خلال افترة من يوم الأحد 1446/01/01 إلى يوم الخميس 1446/01/05 بينما سيتم إجراء الاختبار التحريري التحصيلي في الكليات يوم الثلاثاء 1446/01/10 على أن يتم إعـلان نتائـج الـترشيح يوم السبت 1446/01/14 وتتاح فترة تثبيت القبول وفتح خدمة السداد من يوم الأحد 1446/01/15 إلى يوم الاثنين 1446/01/16
السنين الضابعة
والدراسة حضوري والا عن بعد