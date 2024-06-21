حل قد يمنع صدامًا مستقبليًّا بين بنزيما وستيفانو بيولي

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ارتبط اسم المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني السابق لنادي ميلان الإيطالي، بتدريب نادي الاتحاد وذلك خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.
المدرب الإيطالي صاحب الـ 58 عامًا في حال تم التوقيع معه سيكون ثالث مدرب أجنبي يتولى تدريب الاتحاد خلال عام وذلك بعد كل من البرتغالي نونو سانتو والأرجنتيني جاياردو.
وتجنبًا لوجود صدام مستقبلي قد يحدث بين الفرنسي كريم بنزيما والمدرب بيولي، فإن إدارة الاتحاد الجديدة برئاسة لؤي ناظر قد تُفكر في أخذ رأي بنزيما في تعيين المدرب الإيطالي تجنبًا للصدام، مثلما حدث من قبل بين اللاعب الفرنسي والمدربين سانتو وجاياردو، كما طالب الأخير برحيل بنزيما كونه غير مؤثر فنيًّا مع العميد لكن إدارة الاتحاد رفضت.
وتسعى إدارة الاتحاد لوضع حالة من الاستقرار والهدوء في الفريق الكروي الأول من أجل المنافسة على الألقاب ولتعويض الخروج من موسم 2023/ 2024 بدون التتويج بأي بطولة.
وكشف الإعلامي نيكولو شيرا، تفاصيل عرض الاتحاد للإيطالي ستيفانو بيولي، حيث أكد أن الإدارة تسعى للتوقيع معه حتى عام 2026، مع خيار التجديد لموسم رياضي واحد.
وأضاف نيكولوا شيرا، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “الاتحاد عرض على بيولي راتبًا مذهلًا، من أجل إقناعه بالموافقة على تدريب العميد، خاصة أنه رفض عرضين من أندية أوروبية خلال الفترة الأخيرة”.
وكان المدرب الإيطالي صاحب الـ58 عامًا، قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان من 2019 إلى 2024، قبل أن تتم إقالته بنهاية منافسات الموسم المنصرم، لتراجع النتائج.
ويملك بيولي مسيرة مميزة مع ميلان، الذي يقوده منذ 2019، وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2021/ 2022، وقاد الفريق في 240 مباراة، نجح في تحقيق الفوز 132 مرة، وتعادل 56 مرة وخسر 52 لقاء.
الوافي
ويبقى الحال كما هو عليه ما دام بنزيما صاحب الكلمة ؟؟؟!!!