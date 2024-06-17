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قبل انطلاق يورو 2024

دياز: كريستيانو رونالدو ملهم

الإثنين ١٧ يونيو ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
دياز: كريستيانو رونالدو ملهم
المواطن - فريق التحرير

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أكد مدافع منتخب البرتغال، روبن دياز، أن كريستيانو رونالدو مصدر إلهام للاعبين، وذلك قبل انطلاق مشوار المنتخب في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

دياز يُشيد بكريستيانو رونالدو

وتحدث روبن دياز، عن قائد النصر، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين “كريستيانو رونالدو ملهم، يظهر لنا أن كل شيء ممكن”.

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وشدد روبن دياز على أن منتخب البرتغال تحت قيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، يُمكنه الذهاب بعيدًا في يورو 2024، بفضل التألق اللافت لرونالدو.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @Cristiano

وقاد كريستيانو رونالدو صاحب الـ39 عامًا، منتخب البرتغال الأول لكرة القدم للفوز باللقب القاري للمرة الأولى في “يورو 2016″، بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية.

ويتصدر رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة اليورو برصيد 14 هدفًا، وهو الرقم الذي يصل إلى نصفه فقط نجوم حاليين مثل أنطوان جريزمان “فرنسا”، وألفارو موراتا “إسبانيا” برصيد 7 أهداف لكل منهما.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

منتخب البرتغال يستعد لمواجهة التشيك

ويفتتح منتخب البرتغال الأول لكرة القدم مشواره في يورو 2024 بمواجهة التشيك مساء يوم غد الثلاثاء قبل مواجهة تركيا وجورجيا ضمن منافسات المجموعة السادسة.

كريستيانو رونالدو - منتخب البرتغال

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