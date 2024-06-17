دياز: كريستيانو رونالدو ملهم

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أكد مدافع منتخب البرتغال، روبن دياز، أن كريستيانو رونالدو مصدر إلهام للاعبين، وذلك قبل انطلاق مشوار المنتخب في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.
وتحدث روبن دياز، عن قائد النصر، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين “كريستيانو رونالدو ملهم، يظهر لنا أن كل شيء ممكن”.
وشدد روبن دياز على أن منتخب البرتغال تحت قيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، يُمكنه الذهاب بعيدًا في يورو 2024، بفضل التألق اللافت لرونالدو.
وقاد كريستيانو رونالدو صاحب الـ39 عامًا، منتخب البرتغال الأول لكرة القدم للفوز باللقب القاري للمرة الأولى في “يورو 2016″، بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية.
ويتصدر رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة اليورو برصيد 14 هدفًا، وهو الرقم الذي يصل إلى نصفه فقط نجوم حاليين مثل أنطوان جريزمان “فرنسا”، وألفارو موراتا “إسبانيا” برصيد 7 أهداف لكل منهما.
ويفتتح منتخب البرتغال الأول لكرة القدم مشواره في يورو 2024 بمواجهة التشيك مساء يوم غد الثلاثاء قبل مواجهة تركيا وجورجيا ضمن منافسات المجموعة السادسة.