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بعد رحيله عن إشبيلية

رونالدو يحاول إقناع راموس بالانتقال للنصر

الإثنين ١٧ يونيو ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٩ مساءً
رونالدو يحاول إقناع راموس بالانتقال للنصر
المواطن - فريق التحرير

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عاد المدافع الإسباني سيرجيو راموس، إلى دائرة اهتمامات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعدما أعلن رحيله عن صفوف إشبيلية رسميًا.

رونالدو يحاول إقناع راموس

وذكرت صحيفة “دياريو آس” الإسبانية: “هناك محاولات من جانب كريستيانو رونالدو نجم وقائد النصر، وزميل راموس السابق في الريال، لإقناعه بالانضمام للعالمي”.

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سيرجيو راموس
المدافع الإسباني – المصدر @SergioRamos

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن المدير الرياضي الجديد لنادي النصر، فيرناندو هييرو، يحاول أيضًا إقناع المدافع المخضرم بالموافقة على عرض النصر، والانضمام إلى صفوفه هذا الصيف.

وتُعد مهمة النصر في التعاقد مع النجم الإسباني ليست سهلة، حيث إنه يحظى باهتمام كبير من العديد من الأندية التركية والأمريكية، كما أنه تلقى أكثر من عرض سعودي.

سيرجيو راموس
المدافع الإسباني – المصدر @SergioRamos

الرحيل عن إشبيلية

وكان نادي إشبيلية، قد أعلن في بيان رسمي، اليوم الاثنين، أن المدافع الإسباني أبلغ الإدارة برغبته في الرحيل هذا الصيف، وعدم الاستمرار في صفوف الفريق الأندلسي خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وانضم راموس إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد 18 عامًا من مغادرته، وذلك في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

سيرجيو راموس
إشبيلية يودع المدافع الإسباني – المصدر @SevillaFC

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