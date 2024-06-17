شرط ميلان يُصعب مهمة الهلال لحسم صفقة لياو

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تواصل إدارة نادي الهلال، محاولاتها لضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، البرتغالي رفائيل لياو، لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي.
وذكر موقع “توتوميركاتو” الإيطالي: “الهلال لديه رغبة جدية في التعاقد مع البرتغالي رفائيل لياو، ولكن لم يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد معه حتى الآن”.
وأضاف: “في الأسابيع القليلة المقبلة، سيرسل الأزرق عرضًا إلى ميلان وسيحاول جلب النجم البرتغالي إلى الدوري السعودي، للاستمرار في العمل الذي بدأ العام الماضي بجلب نجوم كبار من أوروبا”.
وتابع: “رئيس ميلان، جيري كاردينالي، ليس لديه أي شك في أن لياو يستحق عرضًا قوياً، بقيمة تبدأ من 175 مليون يورو تمثل الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده، وهو التحدي الكبير الذي سيواجهه الهلال في تلك الصفقة”.
وواصل الموقع الإيطالي: “ميلان لن يأخذ في اعتباره أي عروض أقل من قيمة الشرط الجزائي، في قرار صادم للأزرق الذي سيكون عليه دفع أموال طائلة للحصول على خدمات اللاعب”.
وكان رفائيل لياو، قد قرر تأجيل أي مناقشات بشأن مستقبله، حتى نهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، حيث يتواجد ضمن قائمة منتخب البرتغال الذي سيبدأ مشواره، يوم غد الثلاثاء، بمواجهة التشيك.