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ضمن منافسات "يورو 2024"

كانتي أساسيًا.. التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا والنمسا

الإثنين ١٧ يونيو ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
كانتي أساسيًا.. التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا والنمسا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المديران الفنيان ديدييه ديشامب ورالف رانجنيك، عن التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا والنمسا ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

مباراة فرنسا والنمسا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فرنسا والنمسا، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في “يورو 2024”.

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ويتواجد منتخبا فرنسا وهولندا في المجموعة الرابعة بـ”يورو 2024″، والتي تضم هولندا وبولندا، علمًا بأن الطواحين في الصدارة، بعد الفوز في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف.

منتخب فرنسا
لاعبو المنتخب – المصدر @equipedefrance

كانتي ومبابي في الهجوم

وجاء تشكيل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، كالتالي؛ ماينان، كوندي، أوباميكانو، ساليبا، ثيو هيرنانديز، نغولو كانتي، رابيو، أنطوان جريزمان، ماركوس تورام، عثمان ديمبلي وكيليان مبابي.

مباراة فرنسا والنمسا
تشكيل فرنسا – المصدر @equipedefrance

على الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب النمسا الأول لكرة القدم في مباراة اليوم، كالتالي؛ بينتز، مفيني، فوبر، دانسو، بوش، سابيتزر، سايفالد، باومجارتنر، لايمر، جريليتش وجريجوريتش.

منتخب النمسا
تشكيل المنتخب – المصدر @oefb1904

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