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في الجولة الأولى باليورو

منتخب سلوفاكيا يتجاوز بلجيكا بهدف

الإثنين ١٧ يونيو ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
منتخب سلوفاكيا يتجاوز بلجيكا بهدف
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب سلوفاكيا ضد بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، بخسارة الشياطين الحمر بهدف دون رد.

تقدم منتخب سلوفاكيا ضد بلجيكا

وبدأت مباراة منتخب سلوفاكيا ضد بلجيكا بشكل سريع، وكاد الشياطين الحمر أن يفتتح التسجيل عند الدقيقة الثالثة، إلا أن الحارس تصدى لكرة روميلو لوكاكو.

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ومرر دوكو كرة إلى لوكاكو، الذي مرر إلى لياندرو تروسارد، إلا أن الحارس أمسك الكرة، قبل أن ينجح إيفان سكرانز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة السابعة، لتشتعل المواجهة مبكرًا.

 

منتخب سلوفاكيا
لاعبو المنتخب – المصدر @EURO2024

وأخطأ دوبرفاكا في تشتيت الكرة، لتصل إلى كيفن دي بروين، ليمررها إلى تروسارد، إلا أن كرته مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 21، وتألق حارس بلجيكا، كاستيلس وأنقذ فرصة خطيرة عند الدقيقة 31.

وسيطر دوبرافكا على رأسية أونانا عند الدقيقة 36، ورد كاستيلس بتصد رائع لتسديدة هاراسلين عند الدقيقة 40، وأهدر لوكاكو فرصة خطيرة بعد تمريرة من يانيك كاراسكو، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب سلوفاكيا.

بلجيكا ضد سلوفاكيا
جانب من المباراة – المصدر @BelRedDevils

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات، وتألق الحارس وتصدى لمحاولات منتخب بلجيكا، قبل أن يحرز لوكاكو هدفًا عند الدقيقة 56، ولكن تم إلغاؤه لوجود تسلل.

وسدد لوكاكو كرة قوية مرت بجوار القائم عند الدقيقة 62، وواصل الشياطين الحمر الضغط بقوة، وسجل هدفًا ثانيًا عند الدقيقة 86، ولكن الحكم ألغاه لوجود لمسة يد على لويس أوبيندا، لتنتهي المباراة بفوز منتخب سلوفاكيا ضد بلجيكا.

منتخب سلوفاكيا
لاعبو المنتخب – المصدر @EURO2024

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