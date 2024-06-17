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منتخب فرنسا يبدأ يورو 2024 بالفوز على النمسا

الثلاثاء ١٨ يونيو ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
منتخب فرنسا يبدأ يورو 2024 بالفوز على النمسا
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب فرنسا ضد النمسا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، بفوز الديوك بهدف دون رد.

تقدم منتخب فرنسا ضد النمسا

وبدأت مباراة فرنسا ضد النمسا التي أُقيمت على ملعب “شبيل أرينا” بشكل سريع، وظهر الديوك بشكل أفضل، وضغط بقوة، إلا أن الدفاع ظهر بشكل مميز.

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وسجل ماكسيمليان ووبر، هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح الديوك التقدم عند الدقيقة 38، وحاول اللاعبون هز الشباك في الدقائق المتبقية دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب فرنسا ضد النمسا بهدف.

 

منتخب فرنسا ضد النمسا
جانب من المباراة – المصدر @equipedefrance

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت فرنسا في الضغط، وظهر منتخب النمسا بشكل دفاعي قوي، واتسم أداء لاعبيه بالعنف، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء لأكثر من لاعب.

واستمر اللاعبون في الضغط، أملًا في تسجيل هدف جديد، دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز فرنسا ضد النمسا بهدف دون رد.

ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة بـ”يورو 2024″، بالتساوي مع هولندا المتصدرة، ثم بولندا في المركز الثالث بدون رصيد، وتتذيل النمسا الترتيب.

المنتخب الفرنسي
لاعبو المنتخب – المصدر @EURO2024

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