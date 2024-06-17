Icon

واتساب تقدم ميزة جديدة انتظرها الجميع Icon جامعة الجوف تعلن مواعيد القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم Icon رباعية تحسم الفوز لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا Icon الأجهزة الأمنية تضبط عددًا من المتورطين بجرائم جنائية Icon ثنائية تُهدي سويسرا ضد إيطاليا بطاقة العبور لدور الـ 8 Icon الأرصاد : شبورة مائية على ينبع والرايس غداً Icon موعد مباراة جورجيا ضد إسبانيا في يورو 2024 Icon الحدائق والمتنزهات ومضامير المشاة برفحاء تجذب الأهالي Icon مرشحان لخلافة جيسوس في الهلال بصيف 2025 Icon فيديو .. فارجاس يضيف ثاني أهداف سويسرا ضد إيطاليا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

نيابة عن الملك سلمان.. سعود بن مشعل يسلم كسوة الكعبة لسدنة بيت الله الحرام

الإثنين ١٧ يونيو ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٤ مساءً
نيابة عن الملك سلمان.. سعود بن مشعل يسلم كسوة الكعبة لسدنة بيت الله الحرام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- سلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام.


ووقع محاضر التسليم معالي وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ونائب كبير سدنة بيت الله الحرام عبدالملك بن طه الشيبي.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس قيرغيزيا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس قيرغيزيا

أمر ملكي بتعيين خالد السبتي مستشارًا بأمانة مجلس الوزراء

أمر ملكي بتعيين خالد السبتي مستشارًا بأمانة مجلس الوزراء


وتأتي مراسم التسليم إيذاناً باستبدال كسوة الكعبة المشرفة في غرة محرم 1446هـ، بعد أن أتمت الهيئة صناعة الكسوة الجديدة لهذا العام، التي تُصنع بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، باستخدام الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود، ويبلغ ارتفاع الثوب 14 متراً، وفي الثلث الأعلى منه يوجد حزام عرضه 95 سنتيمتراً وطوله 47 متراً، مكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

2322 حاجًّا وحاجة من ضيوف الملك سلمان يغادرون السعودية بعد أداء المناسك
السعودية اليوم

2322 حاجًّا وحاجة من ضيوف الملك سلمان...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كرواتيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كرواتيا

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جيبوتي
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جيبوتي

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يعزّيان حاكم الشارقة في وفاة الشيخة نورة بنت سعيد القاسمي
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزّيان حاكم الشارقة...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر...

السعودية اليوم
الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 154 قاضيًا بوزارة العدل
أخبار رئيسية

الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 154 قاضيًا...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورغ
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الدوق الأكبر...

السعودية اليوم