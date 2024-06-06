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إثر تعرضه لأزمة قلبية

وفاة معلم قبل بداية الاختبارات بدقائق في جازان

الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤ الساعة ١:٣٣ مساءً
وفاة معلم قبل بداية الاختبارات بدقائق في جازان
المواطن - فريق التحرير

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توفي المعلم عمر مسحلي قبل بدء اختبارات اليوم في مدرسة عمرو بن قيس الابتدائية بمحافظة العارضة في جازان إثر تعرضه لأزمة قلبية.

تفاصيل الوفاة

وقال الإعلامي طلال المجممي عبر منصة “إكس” “باسم كافة الإعلاميين بمنطقة جازان.. نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لوزير التعليم ومدير عام التعليم بمنطقة جازان وكافة منسوبي تعليم منطقة جازان، في وفاة زميلهم المعلم عمر محمد مسحلي، الذي وافته المنية صباح اليوم على رأس العمل أثناء الاستعداد لبدء اختبار الطلاب بمدرسة عمرو بن قيس في إسكان الروان بمحافظة العارضة”.

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وأضاف “نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

نعي

ونعاه عدد من رواد منصة “إكس”، فقال أبو فهد “إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وأضاف إبراهيم خيري أبو صفوان “رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة”.

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  • عمر علي بامرعي مدير مدرسة

    الله يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته و يجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمين

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