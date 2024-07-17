أبرز مميزات سيارة أودي A5 موديل 2025 الجديدة

كشفت شركة أودي الألمانية عن إصدارها الجديد أودي A5 موديل 2025، وتنتمي A5 لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتظهر A5 بتصميم أنيق وعصري، بفضل ما تحتوي عليه من تكنولوجيات متطورة.

محرك أودي A5 موديل 2025 الجديدة

تحصل سيارة أودي A5 موديل 2025 الجديدة على قوتها من محرك 4 أسطوانات سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 204 حصان، أما بالنسبة للنسخة الأعلى فهي مزودة بمحرك 6 أسطوانات سعة 3000 سي سي، وتنتج قوة 362 حصانًا، وتعمل بنظام الدفع الكلي كواترو.

تأتي سيارة أودي A5 موديل 2025 الجديدة بالعديد من المميزات، من ضمنها أنها زادت في الحجم بعض الشيء مقارنة بـ أودي A4 السابقة لتوفير مساحة أوسع، وبها شبك أمامي واسع محاط بفتحات تهوية عملاقة، وبها نظام عادم جديد، وتمتلك تصميمًا أكثر انسيابية ورشاقة.

أنظمة معلومات وترفيه

تمتلك أيضًا سيارة أودي A5 موديل 2025، أنظمة معلومات وترفيه، وبها شاشة لـ لوحة العدادات الرقمية مقاس 11.9 بوصه، وشاشة ترفيهية مركزية مقاس 14.5 بوصة، وشاشة ترفيهية إضافية أمام الراكب الأمامي مقاس 10.9 بوصة.

تعود جذور شركة أودي إلى رجل الأعمال أوغست هورش، حيث أنتجت أول سيارة هورش في عام 1901 في مدينة تسفيكاو الألمانية، وفي عام 1909، اضطر هورش للخروج من الشركة التي قام بتأسيسها، ثم أنشأ شركة جديدة في مدينة تسفيكاو وواصل استخدام العلامة التجارية هورش.

نشأة العلامة التجارية أودي

وبعدها قام شركاؤه السابقون برفع دعوى ضده لتعديه على العلامات التجارية، وصرحت إحدى المحاكم الألمانية بأن العلامة التجارية هورش تنتمي إلى شركته السابقة.

ومنع أوغست هورش من استخدام اسم عائلته في مجال أعماله الجديد الخاص بالسيارات، ودعا لعقد اجتماع للوصول إلى اسم جديد لشركته، وتم الاستقرار على اسم أودي بدلًا من هورش.