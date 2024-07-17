أزمة لـ منتخب مصر الأولمبي قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024

يواجه المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، أزمة وذلك بعد إصابة اللاعب المصري أحمد نبيل كوكا لاعب خط وسط النادي الأهلي المصري.

ويُعاني كوكا من إصابة تعرض لها خلال مباراة مصر وأوكرانيا تحضيرًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس.

وكشف الطبيب طارق سليمان طبيب منتخب مصر أن أحمد نبيل “كوكا” يُعاني من إصابة بوجه القدم في المنطقة القريبة من الإصابة القديمة التي كان يُعاني منها اللاعب.

مباريات منتخب مصر الأولمبي في باريس

ويستعد منتخب مصر لخوض أول مباراة رسمية في الأولمبياد يوم 24 يوليو أمام منتخب الدومنيكان.

ثم سيواجه منتخب مصر، فريق أوزبكستان يوم 27 يوليو، ثم يواجه المنتخب الإسباني يوم 30 يوليو.

وسيغيب نبيل كوكا عن مباراة الأهلي والألومنيوم غدًا الجمعة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وفي أول أمس الثلاثاء، انتهت مباراة مودرن سبورت ضد الأهلي، بفوز الأهلي بنتيجة 2- 1 وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 17 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري المصري موسم 2023/ 2024.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل بنتيجة 1- 1، حيث سجل لفريق مودرن سبورت، اللاعب الكاميروني أرنولد إيبا، في الدقيقة الـ 27، ثم سجل اللاعب إمام عاشور للنادي الأهلي في الدقيقة الـ 45 من ضربة رأسية.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الثاني للمارد الأحمر بالدقيقة الـ 63 من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من المغربي رضا سليم.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الأهلي 63 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن نادي بيراميدز صاحب المركز الأول، بينما تجمد رصيد مودرن سبورت عند 47 نقطة في المركز الرابع.