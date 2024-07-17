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يعاني من أعراض خفيفة

إصابة بايدن بفيروس كورونا

الخميس ١٨ يوليو ٢٠٢٤ الساعة ١:٥٤ صباحاً
إصابة بايدن بفيروس كورونا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أعلن البيت الأبيض أن نتيجة اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن جاءت إيجابية لكوفيد-19 أثناء قيامه برحلة انتخابية إلى لاس فيغاس، أمس الأربعاء، ويعاني من أعراض خفيفة.

إصابة بايدن بكورونا

وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الاختبار الإيجابي للديمقراطي البالغ من العمر 81 عامًا، بعد أن قال رئيس UnidosUS، وهي منظمة لاتينية للحقوق المدنية: إن بايدن لن يتمكن من إلقاء خطابه في حدث مقرر بسبب التشخيص.

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وقالت جان بيير: “لقد تم تطعيمه ويعاني من أعراض خفيفة”.

عزل الرئيس

وذكر البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي يعود إلى ولاية ديلاوير حيث سيعزل نفسه بعد إصابته بكورونا، ويواصل القيام بواجباته.

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