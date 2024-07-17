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طالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين

السعودية تدين وتستنكر استهداف مدرسة الرازي التابعة لـ الأونروا في مخيم النصيرات بغزة

الأربعاء ١٧ يوليو ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٨ مساءً
السعودية تدين وتستنكر استهداف مدرسة الرازي التابعة لـ الأونروا في مخيم النصيرات بغزة
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، استهداف مدرسة الرازي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مخيم النصيرات في غزة، واستهداف منطقة العطار في خان يونس، مما أودى بحياة العشرات وإصابة المئات في اعتدائين جديدين لسلسلة متكررة من الانتهاكات لآلة الحرب الإسرائيلية على المدنيين العزّل.

مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار

وجددت المملكة رفضها القاطع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، وتحمل المملكة قوات الاحتلال الإسرائيلية كامل المسؤولية جرّاء استمرار خرقها لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

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كما تؤكد المملكة على المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، وتحذر من أن استمرار الفشل في ذلك لا يعبر عن عجز وضعف مؤسسات المجتمع الدولي فحسب، بل ينذر بتبعات تتعدى هذه الأزمة وتمس أسس الشرعية الدولية ومصداقيتها، ومدى قدرتنا على حفظ الامن والاستقرار الإقليمي والدولي مستقبلاً.

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