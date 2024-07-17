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القبض على مروج الإمفيتامين في عسير

الخميس ١٨ يوليو ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٣ صباحاً
القبض على مروج الإمفيتامين في عسير
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير على مواطن؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وبحسب الأمن العام على منصة إكس، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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أرقام البلاغات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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