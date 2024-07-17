القبض على مروج الإمفيتامين في عسير

اليوم غرة أغسطس آخر أشهر الحر اللاهب تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف iPhone 16 موعد مباراة مصر ضد باراجواي في أولمبياد باريس فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجية الإيراني المكلف الحد الأدنى لتكلفة نقل خدمات العمالة الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة أعراض مرض مويامويا النادر بنزيما يدعم ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 شاهد .. تصميمات مختلفة لـ 8 ملاعب مرشحة لاستضافة كأس العالم 2034 جلسة طارئة بمجلس الأمن عقب اغتيال هنية
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير على مواطن؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.
وبحسب الأمن العام على منصة إكس، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.