جامعة المجمعة تحصد جائزة التميز والريادة من فئة الجهات التعليمية

اليوم غرة أغسطس آخر أشهر الحر اللاهب تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف iPhone 16 موعد مباراة مصر ضد باراجواي في أولمبياد باريس فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجية الإيراني المكلف الحد الأدنى لتكلفة نقل خدمات العمالة الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة أعراض مرض مويامويا النادر بنزيما يدعم ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 شاهد .. تصميمات مختلفة لـ 8 ملاعب مرشحة لاستضافة كأس العالم 2034 جلسة طارئة بمجلس الأمن عقب اغتيال هنية
حصلت جامعة المجمعة على جائزة التميز والريادة من فئة الجهات التعليمية، حيثُ حققت المركز الأول في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي للعام2023م، وهو أحد مشاريع رؤية المملكة 2030م المرتبط بالمستوى الثالث من أهداف الرؤية (تحسين إنتاجية موظفي القطاع الحكومي).
وكرّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجامعة بمناسبة هذا الإنجاز وفقًا لنتائج المشروع ومعيار الارتباط الوظيفي المستدام.
وأوضح مدير عام إدارة الموارد البشرية، سليمان بن بدر البدر، أن حصول الجامعة على المركز الأول يأتي نتيجة عمل مشترك وتعاون بين الإدارات المختلفة في الجامعة، وفي ظل اهتمام ومتابعة من قِبل رئيس الجامعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل.
وأكد أن الجامعة حريصة على استثمار الكفاءات البشرية وتسخير دورها في تحقيق مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي، وتحقيق الخطة الإستراتيجية الثالثة للجامعة، مقدمًا الشكر لجميع منسوبي الجامعة على جهودهم المبذولة وتحقيق هذا الإنجاز.