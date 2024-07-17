Icon

اليوم غرة أغسطس آخر أشهر الحر اللاهب Icon تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف iPhone 16 Icon موعد مباراة مصر ضد باراجواي في أولمبياد باريس Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجية الإيراني المكلف Icon الحد الأدنى لتكلفة نقل خدمات العمالة Icon الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة Icon أعراض مرض مويامويا النادر Icon بنزيما يدعم ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 Icon شاهد .. تصميمات مختلفة لـ 8 ملاعب مرشحة لاستضافة كأس العالم 2034 Icon جلسة طارئة بمجلس الأمن عقب اغتيال هنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حققت المركز الأول في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي

جامعة المجمعة تحصد جائزة التميز والريادة من فئة الجهات التعليمية

الخميس ١٨ يوليو ٢٠٢٤ الساعة ١:٣٦ صباحاً
جامعة المجمعة تحصد جائزة التميز والريادة من فئة الجهات التعليمية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حصلت جامعة المجمعة على جائزة التميز والريادة من فئة الجهات التعليمية، حيثُ حققت المركز الأول في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي للعام2023م، وهو أحد مشاريع رؤية المملكة 2030م المرتبط بالمستوى الثالث من أهداف الرؤية (تحسين إنتاجية موظفي القطاع الحكومي).

وكرّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجامعة بمناسبة هذا الإنجاز وفقًا لنتائج المشروع ومعيار الارتباط الوظيفي المستدام.

قد يهمّك أيضاً
جامعة المجمعة تستعد لترائي هلال شهر رمضان

جامعة المجمعة تستعد لترائي هلال شهر رمضان

جامعة المجمعة تعلن نتائج الترشيح النهائي للطالبات

جامعة المجمعة تعلن نتائج الترشيح النهائي للطالبات

عمل مشترك وتعاون

وأوضح مدير عام إدارة الموارد البشرية، سليمان بن بدر البدر، أن حصول الجامعة على المركز الأول يأتي نتيجة عمل مشترك وتعاون بين الإدارات المختلفة في الجامعة، وفي ظل اهتمام ومتابعة من قِبل رئيس الجامعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل.

وأكد أن الجامعة حريصة على استثمار الكفاءات البشرية وتسخير دورها في تحقيق مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي، وتحقيق الخطة الإستراتيجية الثالثة للجامعة، مقدمًا الشكر لجميع منسوبي الجامعة على جهودهم المبذولة وتحقيق هذا الإنجاز.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد