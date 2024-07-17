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شاهد .. طريقة مبتكرة من فنربخشة لإعلان تعاقده مع سان ماكسيمين

الخميس ١٨ يوليو ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤٧ صباحاً
شاهد .. طريقة مبتكرة من فنربخشة لإعلان تعاقده مع سان ماكسيمين
المواطن - فريق التحرير

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كشف نادي فنربخشة التركي عن طريقة مبتكرة للتعاقد مع الفرنسي آلان سان ماكسيمين نجم فريق أهلي جدة والمعار إلى النادي التركي لمدة موسم.

ونشر حساب النادي التركي عبر منصة “إكس” مقطع فيديو لتقديم اللاعب الفرنسي صاحب الـ 27 عامًا، وذلك بعد انتقاله للنادي قادمًا من أهلي جدة.

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وعلق النادي قائلًا: “بالقوة الطبيعية، لدينا سر سنبوح به، ماكسيمين التحق بنا”.

رسالة وداع سان ماكسيمين 

وعند وداعه جمهور الأهلي، قال اللاعب الفرنسي: “بعد عام في السعودية، حان الوقت لخوض تجربة جديدة، لم أتوقع الرحيل بهذه السرعة من الراقي، لكن الحياة مليئة بالمفاجآت”.

آلان سان ماكسيمين - فنربخشة

وأضاف النجم الفرنسي: الموسم الماضي لم يكن سهلًا، وسعيد بأن الأهلي احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، واستمتعت بالتواجد ضمن زملاء رائعين، أنا ممتن حقيقة لهذه التجربة، وكنت أتمنى إعطاء المزيد للفريق لكنني سأذهب على سبيل الإعارة لفريق جديد، شكرًا لكم على رسائلكم، وأتمنى لكم وللأهلي كل التوفيق حتى نلتقي مجددًا”.

ماكسيمين - 2

 

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