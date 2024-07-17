شاهد .. طريقة مبتكرة من فنربخشة لإعلان تعاقده مع سان ماكسيمين

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كشف نادي فنربخشة التركي عن طريقة مبتكرة للتعاقد مع الفرنسي آلان سان ماكسيمين نجم فريق أهلي جدة والمعار إلى النادي التركي لمدة موسم.
ونشر حساب النادي التركي عبر منصة “إكس” مقطع فيديو لتقديم اللاعب الفرنسي صاحب الـ 27 عامًا، وذلك بعد انتقاله للنادي قادمًا من أهلي جدة.
وعلق النادي قائلًا: “بالقوة الطبيعية، لدينا سر سنبوح به، ماكسيمين التحق بنا”.
وعند وداعه جمهور الأهلي، قال اللاعب الفرنسي: “بعد عام في السعودية، حان الوقت لخوض تجربة جديدة، لم أتوقع الرحيل بهذه السرعة من الراقي، لكن الحياة مليئة بالمفاجآت”.
وأضاف النجم الفرنسي: الموسم الماضي لم يكن سهلًا، وسعيد بأن الأهلي احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، واستمتعت بالتواجد ضمن زملاء رائعين، أنا ممتن حقيقة لهذه التجربة، وكنت أتمنى إعطاء المزيد للفريق لكنني سأذهب على سبيل الإعارة لفريق جديد، شكرًا لكم على رسائلكم، وأتمنى لكم وللأهلي كل التوفيق حتى نلتقي مجددًا”.