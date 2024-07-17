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خلال فترة الانتقالات الصيفية

صورة من إيدرسون تثير الجدل بعد فشل صفقة انتقاله لـ النصر

الخميس ١٨ يوليو ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
صورة من إيدرسون تثير الجدل بعد فشل صفقة انتقاله لـ النصر
المواطن - فريق التحرير

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أثار الحارس البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، الجدل وذلك بعد فشل انتقاله لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الحارس البرازيلي عبر خاصية Story في موقع “الإنستجرام”: “الشمس جاءت وقالت مرحبًا ووداعًا” مع نشر رموز تعبيرية ضاحكة على الصورة.

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وتوقع البعض أن تلك الصورة هي تعبير ساخر من الحارس البرازيلي بسبب فشل انتقاله لنادي النصر في الميركاتو الصيفي الحالي.

إيدرسون في الشمس

وقال الإعلامي الإيطالي “رودي جاليتي” عبر حسابه في منصة “إكس”: “النصر قرر الانسحاب من صفقة الحارس البرازيلي، مانشستر سيتي لم يقبل عرض الفريق السعودي”.

وأضاف جاليتي: “كما قلت منذ 3 أيام، النصر عرض 30 مليون يورو لمان سيتي لضم الحارس البرازيلي، والحارس البرازيلي كان مرحبًا بالانضمام للنصر”.

 

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