ما أسعار تذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز التي أثارت غضب الجماهير ؟

تسببت أسعار تذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز في غضب كبير لجماهير الأهلي، حيث ستقام المباراة مساء الاثنين المقبل في بطولة الدوري المصري موسم 2023/ 2024.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز ؟

وكان نادي بيراميدز كشف أسعار المباراة والتي جاءت كالتالي: “الدرجة الثالثة وقيمتها 200 جنيه مصري، الدرجة الأولى 2000 جنيه، المقصورة الرئيسية بـ 5000 جنيه”.

وكانت مباراة الذهاب في الجولة الـ 14 بين الفريقين، أُقيمت يوم الجمعة الماضية، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3- 2.

نتيجة مباراة الذهاب

وتقدم المارد الأحمر بالهدف الأول عبر الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة الـ17 من عمر الشوط الأول ثم سجل اللاعب الكونغولي فيستون ماييلي هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة الـ25.

وفي الشوط الثاني، سجل بيراميدز هدف التقدم عبر اللاعب أحمد سامي بالدقيقة الـ 52.

وتحصل المارد الأحمر على ركلة جزاء سجلها وسام أبو علي في الدقيقة الـ 63، ثم سجل اللاعب محمد مجدي “أفشة” الهدف الثالث للمارد الأحمر بالدقيقة الـ 86.

وفي لقاء الذهاب، جاء تشكيل المارد الأحمر مكونًا من: “محمد الشناوي، خالد عبدالفتاح، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، كريم فؤاد، إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق، حسين الشحات، وسام أبو علي، طاهر محمد طاهر”.

أما تشكيل بيراميدز فجاء مكونًا من: “أحمد الشناوي، كريم حافظ، محمود مرعي، أحمد سامي، محمد حمدي، بلاتي توريه، فخري لاكاي، مهند لاشين، مصطفى فتحي، فيستون ماييلي، وليد الكرتي”.