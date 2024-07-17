مساعي النسائية الخيرية تختتم برنامجها نباتًا حسنًا للأطفال

اختتمت جمعية مساعي النسائية الخيرية برنامج “نباتًا حسنًا” للأطفال، والذي أُقيم في مقر جمعية مساعي الخيرية، وهو برنامج معرفي تربوي متكامل بباقة من المهارات المتنوعة والأنشطة والفعاليات، لضمان الإشباع المعرفي والمهاري والترفيهي وفق الخصائص العمرية، حيث استهدفت الجمعية الأطفال من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة، واستمر المشروع لمدة ثلاثة أسابيع بإجمالي 24ساعة تدريبية، وبلغ عددهم 44 طفلًا.

5 أركان متنوعة

ويحظى الأطفال في برنامج “نباتًا حسنًا”، بتجربة مميزة للأطفال بفئاتهم العمرية المختلفة، من خلال 5 أركان متنوعة، تجمع بين المتعة والترفيه وغرس القيم ومعاني الإحسان، يشتمل الترفيه على ألعاب حركية، والرسم، والتلوين، والألعاب الذهنية وأيضًا الأطعمة والمشروبات.

يذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.