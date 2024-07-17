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“نمرنا يمرض ولا يموت” .. أول بيان من لؤي مشعبي لجماهير الاتحاد

الأربعاء ١٧ يوليو ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٢ مساءً
“نمرنا يمرض ولا يموت” .. أول بيان من لؤي مشعبي لجماهير الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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وجه لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الجديد، أول بيان لجماهير النادي، وذلك بعد توليه مسؤولية رئاسة النادي عقب استقالة لؤي ناظر.

وقال مشعبي في بيان رسمي له عبر حسابه في منصة “إكس”: “أتشرف اليوم برئاسة نادي الاتحاد العريق بتاريخه، والذي يقترب من 100 عام من الإرث الذي لا يضاهيه إرث رياضي في المنطقة، وهو اليوم نصب عيني بعد أن سكن قلبي”.

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ماذا طلب لؤي مشعبي من جماهير الاتحاد ؟

وأضاف: “أعي تمامًا حجم الحمل الثقيل والمسؤولية الكبيرة التي أستعين عليها بالله تعالى ثم بدعم إخواني وأخواتي في مجلس الإدارة ومنسوبي النادي لنحقق الطموح والتطلعات”.

وتابع: “وفي ظل ما نعيشه من نهضة رياضية غير مسبوقة في ضوء رؤية السعودية 2030 التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد- حفظه الله- وبمتابعة واهتمام من سمو وزير الرياضة الذي نجد منه كل الدعم والمساندة لنكون أعضاء فعالين في تحقيق مستهدفات الرؤية في وصول دورينا إلى المرتبة الخامسة عالميًّا بين أقوى الدوريات العالمية”.

بيان لؤي مشعبي لجماهير الاتحاد

وواصل: “جماهيرنا الوفية نمرنا يمرض ولا يموت والعقل قبل العاطفة في إدارة الأزمات، وفي الأوقات الصعبة يكسب من يملك التخطيط السليم والنفس الطويل”.

وتابع: “ولنحقق ذلك يجب أن نضع جميعًا يدنا بيد الإدارة التنفيذية لشركة النادي بقيادة الرئيس التنفيذي السيد دومينجوس أوليفيرا والمدير الرياضي السيد رامون بلانيس الذين يملكون من الخبرة والحنكة وروح التحدي ما يمكنهم من توجيه الدفة في الاتجاه السليم لإعداد الفريق بنجاح، وسنكون في المجلس عونًا لهم”.

وأضاف: “فريقنا بفضل الله يضم كوكبة من أفضل العناصر الشابة الواعدة والنجوم المحلية والعالمية والتي يجري تدعيمها هذا الصيف باستقطابات تغطي النقص المرصود . ذلك بالإضافة للجهاز الفني والإداري، هذه المنظومة قادرة مجتمعة كفريق واحد من تحقيق تطلعاتنا جميعًا بمشيئة الله”.

وواصل: “أعلم أن هناك العديد من الاستفسارات حول ملف التعاقدات، والتي سيتم الإجابة عنها من قبل المدير الرياضي رامون بلانيس من خلال مؤتمر صحفي بعد نهاية الفترة لشرح كافة التفاصيل لكم، حيث إن تركيزنا الآن يصب على استكمال العمل والتأكد من جاهزية الفريق”.

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