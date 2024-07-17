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جرى استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا ببوتين

الخميس ١٨ يوليو ٢٠٢٤ الساعة ١:٢٥ صباحاً
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا ببوتين
المواطن - واس

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

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كما تم بحث عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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