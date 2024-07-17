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جرى استعراض العلاقات السعودية العراقية وسبل تعزيزها

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس الوزراء العراقي

الخميس ١٨ يوليو ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس الوزراء العراقي
المواطن - واس

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم، بدولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

استعراض العلاقات

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية العراقية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

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