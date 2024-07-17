ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس الوزراء العراقي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم، بدولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

استعراض العلاقات

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية العراقية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما تم بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.