ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس الوزراء العراقي

اليوم غرة أغسطس آخر أشهر الحر اللاهب تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف iPhone 16 موعد مباراة مصر ضد باراجواي في أولمبياد باريس فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجية الإيراني المكلف الحد الأدنى لتكلفة نقل خدمات العمالة الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة أعراض مرض مويامويا النادر بنزيما يدعم ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 شاهد .. تصميمات مختلفة لـ 8 ملاعب مرشحة لاستضافة كأس العالم 2034 جلسة طارئة بمجلس الأمن عقب اغتيال هنية
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم، بدولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية العراقية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
كما تم بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.