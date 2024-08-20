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آلية الدعم السكني للمواطنين

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١٤ مساءً
آلية الدعم السكني للمواطنين
المواطن- فريق التحرير

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أكد برنامج سكني أنه يقدم مجموعة من الحلول التمويلية المتنوعة ويمكن اختيار الدعم المناسب، سواء كان دعمًا ماليًّا يقدم بشكل شهري أو اختيار أحد باقات الدعم السكني كدعم مالي غير مسترد بمبلغ ثابت 100 ألف أو 150 ألف ريال، ويحدد حسب صافي الدخل.

التزامات البناء الذاتي

في سياق آخر، لفت سكني إلى أن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي كما يلي: 1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني. 2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات. 3- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم. 4- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة  سكني بشهادة الإشغال. كما أكد برنامج  سكني أنه يمكن معرفة حالة استحقاق دعم سكني من خلال الحساب الشخصي في المنصة من خلال الرابط التالي: هنا

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استحقاق الدعم السكني

وقال البرنامج ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: إنه في حال ظهرت حالة الطلب مستحق يمكن الاستفادة من أحد منتجات سكني مباشرة.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية: أولًا الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات. ثم الضغط على تسجيل دخول. الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق. التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام. بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

الدعم السكني

يُذكر أن الصندوق العقاري يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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  • نغم بنت نعيم بن هاشم عبدالله

    السلام عليكم أنا مستفيدي من الضمان الاجتماعي وليس لدي منزل وجالسه عند ناس وليس لدي اولاد ولا اخوان ويتميه الوالدين ومستحق من سكني منذ اربع اعوام للحين ما استلمت
    ارجوكم المساعده في موضوعي

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