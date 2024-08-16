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أبشر: احذروا مطالب بيانات الهوية الرقمية والحسابات

الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢٠ مساءً
أبشر: احذروا مطالب بيانات الهوية الرقمية والحسابات
المواطن - فريق التحرير

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حذرت منصة أبشر من التجاوب مع أي متصل يطلب بيانات الهوية الرقمية، أو بيانات الحسابات البنكية.

محتالون

ودعت المنصة عبر حسابها بمنصة إكس ضمن رسائلها التوعية المواطنين والمقيمين إلى عدم التجاوب مع هذه الاتصالات التي يدعي فيها المحتالون أنهم مسؤولو محافظ استثمارية، مشيرة إلى أن هدفهم الحصول على رمز التأكيد للاستيلاء على الهوية الرقمية، وتنفيذ عمليات مالية باسم الضحية.

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وشددت المنصة على عدم مشاركة اسم المستخدم والرقم السري ورمز التأكيد مع أي جهة أو شخص، والمحافظة على سرية البيانات؛ حمايةً لخصوصيتهم وتجنبًا لتعرضهم لعمليات الاحتيال، وعدم زيارة وتسجيل الدخول لمواقع غير آمنة.

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