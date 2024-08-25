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 أرامكو السعودية تطلق شركة أُلفة لرعاية الحيوانات الضالة

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ الساعة ٢:٢٢ مساءً
 أرامكو السعودية تطلق شركة أُلفة لرعاية الحيوانات الضالة
المواطن - واس

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أعلنت أرامكو السعودية اليوم، إطلاق شركة “أُلفة” لرعاية الحيوان، وهي شركة غير ربحية ستركز أعمالها على خدمات إيواء الحيوانات الضالة وتقديم الرعاية الصحية البيطرية لها، والتقليل من تكاثرها العشوائي، والإسهام في توفير برامج التوعية والخدمات التي تعزز الجهود المجتمعية في المنطقة الشرقية والمملكة للتعامل مع الحيوان بما يتواكب مع السلوك الحضاري وتعاليم الدين الإسلامي السمحة.

تثبيت مستويات التكاثر

وفي أول نشاط لها، وقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع أمانة المنطقة الشرقية لتبادل الأفكار وتحديد أُطر التعاون في مجالات الاهتمام بالحيوان، من خلال تثبيت مستويات التكاثر، وربط نقاط التواصل والبلاغات عن الحيوانات الضالة في الأحياء، وتوفير مراكز للرعاية والتأهيل، إلى جانب تطوير الحلول القائمة، وتعزيز مستوى الوعي المجتمعي للرفق بالحيوان ومسؤولية امتلاك الحيوانات والتعامل معها، وتوفير منصة تطوعية لأفراد المجتمع المهتمين برعاية الحيوان.
وستبدأ الشركة المرحلة الأولى بإطلاق عيادات بيطرية متنقلة في المنطقة الشرقية، لتقديم خدمات الكشف والتطعيمات والتعقيم وغيرها من خدمات الرعاية البيطرية، كما تعتزم الشركة افتتاح أول مأوى للحيوانات تحت إدارتها في مدينة الدمام خلال عام 2025م.

تعزيز الوعي المجتمعي

وأوضح النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية نبيل بن عبدالله الجامع، أن مبادرة أرامكو السعودية لإطلاق شركة ألفة تأتي تماشيًا مع سجلها في مجال المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى خدمة المجتمع عبر تأسيس شركة غير ربحية؛ بهدف دعم جهود المنطقة الشرقية والمملكة لتعزيز الوعي المجتمعي في التعامل مع الحيوان.

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  • بن عطاءلله عاشور

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ام بعد بدي التوظيف في شركة ارامكو لما فيها من مميزات وخبرات كافية لنهوض بإقتصاد الدول وزيادة وتطور الشركات.معا العلم أن لدي خبرة في مجال البناءات المعدنية لا نشاء المصانع الغاز المميع .ارجو تقبل مني فائق التقدير والاحترام

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