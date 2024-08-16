إحباط تهريب 260 كيلو قات في جازان

أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، عن إحباط تهريب 260 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وأشارت الدوريات البرية لحرس الحدود عبر منصة إكس إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

أرقام البلاغات

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.