الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو 

سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “يورو”.

وتداول الجنيه الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2942 دولار أمريكي، بزيادة 0.65 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1742 يورو بزيادة 0.20 %.