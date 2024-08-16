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الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو 

الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٢ مساءً
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو 
المواطن - واس

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سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “يورو”.

وتداول الجنيه الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2942 دولار أمريكي، بزيادة 0.65 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1742 يورو بزيادة 0.20 %.

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