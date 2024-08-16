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القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 180 كيلو قات

الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٢ مساءً
القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 180 كيلو قات
المواطن - فريق التحرير

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (12) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية؛ لتهريبهم (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

أرقام بلاغات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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