باريس سان جيرمان يحسم مباراة le havre vs psg برباعية

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انتهت مباراة le havre vs psg، بفوز باريس سان جيرمان برباعية لهدف في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي موسم 2024/ 2025.
ثم تعادل اللاعب لوريس لفريق لو هافر بالدقيقة الـ 49 مع بداية الشوط الثاني.
وفي الشوط الثاني، سجل الفريق الباريسي 3 أهداف عبر كل من عثمان ديمبيلي وباركولا وكولو مواني في الدقائق الـ 85 والـ 86 والـ 90.
وتُستكمل مباريات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، السبت بإقامة 3 مباريات وهم “ستاد بريست ضد مارسيليا” و”ستاد ريمس ضد ليل” و”موناكو ضد سانت إيتيان”.
وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الكوري الجنوبي لي كانج إن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مطلوب في دوري روشن السعودي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكشف الإعلامي الرياضي الفرنسي سانتي أونا أن أندية دوري روشن ستحاول إقناع إدارة النادي الباريسي بالتخلي عن كانج، رغم رفض النادي الفرنسي من قبل التفريط فيه مقابل 70 مليون يورو.
ويلعب لي كانج إن مع باريس سان جيرمان منذ عام 2023 قادمًا من ريال مايوركا الإسباني.