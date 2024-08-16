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في افتتاحية الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يحسم مباراة le havre vs psg برباعية

الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٨ مساءً
باريس سان جيرمان يحسم مباراة le havre vs psg برباعية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة le havre vs psg، بفوز باريس سان جيرمان برباعية لهدف في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي موسم 2024/ 2025.

ملخص مباراة le havre vs psg

وسجل اللاعب لي كانج الهدف الأول للباريسين في الدقيقة الثالثة.

ثم تعادل اللاعب لوريس لفريق لو هافر بالدقيقة الـ 49 مع بداية الشوط الثاني.

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وفي الشوط الثاني، سجل الفريق الباريسي 3 أهداف عبر كل من عثمان ديمبيلي وباركولا وكولو مواني في الدقائق الـ 85 والـ 86 والـ 90.

وتُستكمل مباريات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، السبت بإقامة 3 مباريات وهم “ستاد بريست ضد مارسيليا” و”ستاد ريمس ضد ليل” و”موناكو ضد سانت إيتيان”.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الكوري الجنوبي لي كانج إن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مطلوب في دوري روشن السعودي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

le havre vs psg

وكشف الإعلامي الرياضي الفرنسي سانتي أونا أن أندية دوري روشن ستحاول إقناع إدارة النادي الباريسي بالتخلي عن كانج، رغم رفض النادي الفرنسي من قبل التفريط فيه مقابل 70 مليون يورو.

ويلعب لي كانج إن مع باريس سان جيرمان منذ عام 2023 قادمًا من ريال مايوركا الإسباني.

جدير بالذكر أن النجم الفرنسي كيليان مبابي غادر باريس سان جيرمان صيف 2024 منتقلًا لـ ريال مدريد الإسباني لمدة خمس سنوات حتى صيف عام 2029.
وكان مبابي تُوج بلقب السوبر الأوروبي مع ريال مدريد مساء الأربعاء الماضي على حساب أتالانتا الإيطالي.

 

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